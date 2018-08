Polizei verzeigt 15 Leute wegen illegaler Feuer

Die anhaltende Trockenheit machte im Kanton Zürich ein Feuerverbot in Wald und Waldesnähe nötig. In einigen Gemeinden gilt das Feuerverbot auch im eigenen Garten. Trotz dieses Verbots haben sich am Nationalfeiertag nicht alle Personen daran gehalten.

Die Kantonspolizei Zürich hat insgesamt rund 15 Personen verzeigt, die gegen das Feuerverbot verstossen haben. Darunter hatte es auch Personen, die ein offenes Feuer entfacht hatten, wie die Polizei auf Anfrage mitteilte. Personen, die Feuerwerk abliessen, habe man fast gar nicht angetroffen. «Bis die Polizei eintraf, war jeweils meist niemand mehr da», sagt Sprecherin Rebecca Tilen.

Es gab keine Brände

Mit dieser Bilanz ist die Polizei zufrieden. «Die Leute haben sich gut an das Verbot gehalten», so Tilen. Man habe bei den offenen Feuerstellen im Wald konsequent patrouilliert. Dennoch sei es nur zu 15 Verzeigungen gekommen.

Brände gab es im Kanton Zürich nicht. Auf Twitter vermeldet Schutz und Rettung Zürich, dass am Nationalfeiertag kein einziger Brand gelöscht werden musste. Einzig wegen des Unwetters kam es zu 33 Einsätzen.

Keinen einzigen #Feuerwehreinsatz mussten wir gestern, am #Nationalfeiertag disponieren! Es kam im Kanton Zürich lediglich zu 33 Einsätzen der #Feuerwehren wegen der #Unwetter. Danke, dass Ihr Euch so diszipliniert an die erlassen #Vorschriften gehalten habt. ^eb pic.twitter.com/WP15tXXFjI — Schutz & Rettung ZH (@SchutzRettungZH) August 2, 2018

Bei der Stadtpolizei Zürich gingen ebenfalls mehrere Meldungen wegen Verstössen gegen das Feuerverbot ein. Die Polizei sei jeweils ausgerückt, konnte aber keine Verstösse feststellen. Bei der Schaffhauser Polizei wurden vier Verzeigungen gemacht.

20 Meldungen im Aargau

Ruhig war es auch im Kanton Aargau, in dem ein absolutes Feuerverbot im Freien gilt. Bei der Kantonspolizei sind am Nationalfeiertag 20 Meldungen eingegangen über Abbrennen von Feuerwerk oder über Personen, die Feuer im Freien entfacht hatten. «Sie wurden verwarnt», sagt Sprecher Roland Pfister.

Man sei mit Augenmass vorgegangen und habe die Bevölkerung aufgeklärt und vor Gefahren gewarnt, Verzeigungen standen nicht im Vordergrund. Ob und wie viele Verzeigungen die regionalen Polizeicorps gemacht haben, ist der Kapo nicht bekannt. Pfister: «Die Bevölkerung hat sich aber gut an das Feuerverbot gehalten. Ich hoffe, das bleibt auch in den kommenden Tagen so.»

