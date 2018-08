18-Jähriger filmte Sex mit Pony

Ein 18-Jähriger hat sich auf einem Hof im Zürcher Oberland ab und zu in den Stall geschlichen. Der Bauer informierte die Kantonspolizei Zürich über die nächtliche Aktivität. Im Juli 2017 konnten die Beamten dann einen jungen Mann verhaften. Die Staatsanwaltschaft ermittelte anschliessend wegen Widerhandlungen gegen das Tierschutzgesetz.

Im Strafbefehl, der dem «Zürcher Oberländer» vorliegt, ist der Grund für die Ermittlungen ersichtlich. Der 18-Jährige habe sich an zwei Ponys sexuell befriedigt. Am Abend der Verhaftung konnte der junge Mann zwar nicht in den Stall eindringen, weil ihn eine verschlossene Tür daran hinderte.

Er filmte Akt mit Pony

In zwei anderen Nächten verging er sich aber an den Tieren. An einem Abend griff er einem Pony einmal ans Hinterteil und an die Scheide. Das Tier wehrte sich. Daraufhin zog der 18-Jährige den Gurt aus seiner Hose und legte ihn um den Hals des Ponys, wie im Strafbefehl steht. So sei es ihm gelungen, mit seinem Glied etwa viermal in die Scheide des Ponys einzudringen. Vom Akt machte der Mann ein wenige Sekunden dauerndes Handy-Filmchen.

Die Staatsanwaltschaft verurteilte den jungen Mann wegen mehrfachen Hausfriedensbruchs, Pornografie und mehrfacher vollendeter Tierquälerei zu einer bedingten Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Zudem muss er eine ambulante Behandlung besuchen sowie die Verfahrenskosten von über 16'000 Franken bezahlen.

(tam)