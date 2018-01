Zwei Verletzte nach Frontalkollision

Ein 62-jähriger Mann fuhr am Donnerstag kurz nach 17.15 Uhr in Zollikerberg (Gemeinde Zollikon) auf der Binzstrasse Richtung Maur, wie die Kantonspolizei Zürich am Freitag mitteilte.

Vor einer langgezogenen Rechtskurve überholte er einen vorausfahrenden Personenwagen sowie einen Lastwagen. Dabei kam es zu einer Frontalkollision mit einem entgegenkommenden Auto eines 72-Jährigen.

(sda)