20-Jähriger in Suhr ohne Führerausweis verunfallt

Das Auto mit zwei unterschiedlichen Kontrollschildern war nicht eingelöst. Der Mann, der beim Unfall unverletzt blieb, wurde nach der Flucht widerstandslos festgenommen, wie die Aargauer Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung. Sie ordnete wegen des Verdachts auf Einfluss von Betäubungsmitteln eine Blut- und Urinuntersuchung an.

Der Mann war zunächst beim Bahnhof Kölliken aufgefallen. Er stritt sich mit Leuten. Danach setzte er sich in einen Kleinwagen und fuhr weg. Dies meldete ein Augenzeuge kurz nach 12 Uhr der Notrufzentrale. Erste Abklärungen zeigten gemäss Kantonspolizei, dass das gemeldete Kontrollschild im Fahndungsregister ausgeschrieben war. Die Notrufzentrale löste daher über Funk eine Fahndung aus.

Blaulicht und Sirene

Gegen 14 Uhr sichtete eine Patrouille der Kantonspolizei den Kleinwagen in Oberentfelden. Die Patrouille wollte den Autofahrer stoppen. Dieser missachtete jedoch das Haltezeichen und beschleunigte stark.

Die Polizisten folgten mit Blaulicht und Sirene. Mit stark übersetzter Geschwindigkeit flüchtete der Unbekannte in Richtung Unterentfelden und bog dort in einen Radweg ein. Unvermindert schnell setzte er auf dem schmalen Weg die waghalsige Flucht in Richtung Suhr fort. In einer Linkskurve verlor der Flüchtende schliesslich die Herrschaft über sein Auto und prallte heftig in zwei Bäume.



(20 Minuten)