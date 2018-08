Schwerverletzter vor Quai 61 – Verdächtiger in U-Haft

Der Mann, der am 29. Juli bei einer Auseinandersetzung am Zürcher Mytenquai schwer verletzt worden ist, ist operiert worden und konnte das Spital wieder verlassen. Der 20-Jährige erlitt mehrere Stich- und Schnittwunden. Ein mutmasslicher Täter befindet sich in Untersuchungshaft. Der genaue Tatablauf ist immer noch unklar.

Nach der Auseinandersetzung vor dem Seerestaurant Quai 61 hatte die Polizei vier Männer verhaftet. Gegen einen erhärtete sich der Tatverdacht, so dass gegen ihn Untersuchungshaft angeordnet wurde, wie die Kantonspolizei am Donnerstag mitteilte. Die drei anderen Männer wurden nach der Befragung wieder entlassen.

Gemäss der Kapo ergaben die bisherigen Ermittlungen, dass es kurz vor 02:00 Uhr bereits im Eingangsbereich des Restaurants am Mythenquai 61 zu einer Konfrontation gekommen war. Wenig später ereignete sich die gewaltsame Auseinandersetzung unter Beteiligung mehrerer Personen.

Schon Anfang Juni war es im Quai 61 zu einer Massenschlägerei während einer Hip-Hop-Party gekommen. Die Betreiber stellten die Partyreihe danach ein.



