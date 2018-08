«Ich fühlte mich wie in einem Hitchcock-Film»

Über Rudolfstetten-Friedlisberg AG haben sich am Montagnachmittag gegen dreissig Milane angesammelt. Sie kreisten etwa zwei Stunden lang am Himmel. «Einen so grossen Schwarm habe ich in den achten Jahren, die ich hier wohne, noch nie gesehen», sagt Leser-Reporter Claudio Gritti. Er habe sich wie in einem Hitchcock-Film gefühlt.

Gritti beobachtet immer wieder Greifvögel am Himmel. «Meist sind es nur 3 bis 4 und nicht über 30 Milane.» Warum sie sich am Himmel gesammelt haben, kann sich der 51-Jährige nicht erklären. «Vielleicht finden sie Futter auf dem Feld, das darunter liegt.»

Milane suchen Nahrung

Biologe Livio Rey von der Vogelwarte Sempach bestätigt diese Vermutung: «Auf frisch gemähten oder beackerten Felder gibt es viele kleine verletzte oder tote Tiere wie Mäuse oder Regenwürmer. Die Milane nehmen dieses Nahrungsangebot gern an.» Es gebe aber noch eine zweite mögliche Ursache für die Ansammlung: «Warme Luftmassen bieten von der Thermik her gute Bedingungen zum Fliegen, deshalb sammeln sich dort die Milane.»

(tam)