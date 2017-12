20 Minuten testet Gras mit der Polizei

Legaler CBD-Hanf oder illegaler Drogenhanf? Das stellen die Zürcher Polizeikorps seit Montag mit einem neuartigen Schnelltest fest. Die Versuchsphase mit dem Test verlief positiv: «Wir haben mehrere Hundert Proben genommen und hatten kein einziges falsches Ergebnis», sagt Marco Cortesi, Medienchef der Stadtpolizei Zürich.

Autofahrer, aufgepasst!

Auch wenn man als Konsument legalen CBD-Hanf raucht, ist es im Verkehr nicht unproblematisch. Stadtpolizei-Medienchef Marco Cortesi: «Wenn die Polizei bei einer Kontrolle oder nach einem Unfall feststellt, dass jemand nicht fahrfähig sein könnte, gibt es eine medizinische Kontrolle – unabhängig davon, ob man illegalen oder CBD-Hanf dabeihat.»

Aus diesem Grund sind jetzt auch mehrere andere Polizeikorps, die Militärpolizei und die Grenzwache an dem Test interessiert. «Ich bin überzeugt, dass dieser Test in Kürze in sehr vielen Kantonen zum Einsatz kommt», sagt Cortesi.

In 2 Minuten hat man Klarheit

Für den Test braucht es einen kleinen Beutel, eine Pinzette sowie zwei Ampullen mit Flüssigkeit. Kostenpunkt pro Durchführung: 3 Franken . «Man gibt das Hanf in den Beutel, zerdrückt die Ampullen und innert zwei Minuten erhält man das Ergebnis», sagt Cortesi. Färbt sich der Inhalt rot, handelt es sich um CBD-Hanf, der nicht strafbar ist. Färbt sich der Inhalt des Beutels blau, handelt es sich um illegalen Drogenhanf.

20 Minuten wollte es genau wissen und traf Marco Cortesi zu einem Test des neuen CBD-Schnelltests – ausgerüstet mit einem kleinen Beutel CBD-Hanf und einem mit illegalem Drogenhanf. Das Ergebnis sehen Sie im Video.

