Mit Insta-Star Gabirano an der Social-Media-Messe

Social-Media-Stars zum Anfassen: Am Freitag findet im Hallenstadion erstmals die Tubecon statt. Diese Messe bringt laut den Veranstaltern Social-Media-Stars aus Bereichen wie Comedy, Beauty, Music & Entertainment oder auch Gaming zusammen. Neben Live-Auftritten und Meet & Greets gibt es Workshops und Gesprächsrunden – etwa über Make-up-Tutorials oder den «Traumberuf Influencer».

Zu Gast sind unter anderem die Lochis aus Deutschland, Schwiizchiste oder die transsexuelle Bündnerin Raffa vom Youtube-Kanal Raffa’s Plastic Life. Auch Comedian und Radiomoderator Stefan Büsser wird vor Ort sein. Die Veranstalter wollen in einer Show am Abend zudem Preise in sechs Kategorien übergeben. Die Messe fand vor drei Jahren zum ersten Mal in Finnland statt und lockt seit dann jeweils Tausende Interessierte und Fans an.

Auch die Insta­gram-Stars Gabirano und Schwiizchiste sind an der Tubecon und führen 20 Minuten durch die Messe – im Video.



