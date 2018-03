29-Jährige wird mit 152 km/h geblitzt

Bei einer Geschwindigkeitskontrolle in Sarmenstorf AG hat die Kantonspolizei Aargau am Dienstag eine Lenkerin erwischt, die mit 152 Kilometern pro Stunde unterwegs war. Erlaubt sind auf der Hauptstrasse gerade mal 80 Kilometer pro Stunde. Die 29-Jährige fuhr fast doppelt so schnell.

Der Schweizerin wurde der Fahrausweis kurze Zeit später abgenommen und das Auto beschlagnahmt, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Die Staatsanwaltschaft eröffnete eine Strafuntersuchung und ordnete eine Blut- und Urinprobe an.

(tam)