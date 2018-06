815 Fr Strafe, weil Vater Elterngespräch schwänzte

Der Klotener Schulpräsident Kurt Hottinger (SVP) steht nach wie vor zu dem Entscheid, den Vater zu büssen. Es gehe um das Wohl des Kindes, sagte er zum «Zürcher Unterländer» . Hat an der Schule ein Kind ein Problem, will man laut Hottinger immer die Eltern miteinbeziehen. Zum konkreten Fall darf er sich nicht äussern. Generell lade man die Eltern schriftlich oder mündlich ein. Werde darauf nicht reagiert, folge ein eingeschriebener Brief. Werde dieser Einladung keine Folge geleistet, ziehe dies eine Busse nach sich. Diese müsse zum Glück sehr selten ausgesprochen werden.