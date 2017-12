34-Jähriger nach Kollision mit Tram verletzt

Am Nachmittag kurz nach 13.30 Uhr ist in Zürich ein Mann bei einer Kollision mit einem Tram verletzt worden. Bei der Verzweigung Bahnhofstrasse/ Uraniastrasse kollidierte ein in Richtung Hauptbahnhof fahrendes Tram der Linie 11 mit einem Fussgänger. Der 34-jährige Mann musste durch die Sanität von Schutz und Rettung mit noch unbekannten Verletzungen ins Spital gebracht werden.

Der genaue Unfallhergang wird nun abgeklärt. Der Trambetrieb in Richtung Hauptbahnhof war zwischenzeitlich unterbrochen. Die Stadtpolizei bittet Personen, die Angaben zu Unfallhergang machen können, sich unter der Nummer 0 444 117 117 zu melden.

