Mann bei Streit durch Messer schwer verletzt

Am Weihnachtsabend ist bei einem Streit zwischen drei Männern in Zürich ein Mann mit einem Messer schwer verletzt worden. Die Täter werden noch gesucht.

Der Vorfall ereignete sich gegen 19 Uhr vor dem Take Away Shop unmittelbar bei der VBZ-Haltestelle Militär-/Langstrasse an der Langstrasse, wie die Stadtpolizei heute mitteilte.

Der 35-Jährige wurde mit dem Messer am Oberkörper schwer verletzt. Er musste durch die Sanität und Schutz & Rettung Zürich ins Spital gebracht werden. Die mutmasslichen Täter sind gemäss der Polizei Richtung Limmatplatz geflüchtet. Diese hat Ermittlungen aufgenommen.

Die Stadtpolizei Zürich sucht Zeugen zum Vorfalls im Kreis 4. Einer der beiden Beteiligten soll 170 bis 175 Zentimeter gross sein, von athletischer Statur, mit heller Hautfarbe und schwarzen Haaren. Er trug dunkle Kleider und hatte einen blauen Rucksack dabei.

