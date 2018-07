39-jährige Frau in der Aare verschwunden

Eine 39-jährige Frau ist am Dienstag beim Baden in der Aare verschwunden. Sie schwamm mit ihrem 34-jährigen Freund bei Leuggern AG im Fluss, wurde aber abgetrieben und geriet in den Rhein bei Waldshut-Tiengen D.

Sie wurde zuletzt im Bereich der Flussmündung gesehen. Alle Suchmassnahmen mit Helikopter, Booten und Tauchern blieben bisher ohne Erfolg, wie die Polizei mitteilte.

(sda)