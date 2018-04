52'528 Lohnpfändungen in der Stadt Zürich

Die Stadtammann- und Betreibungsämter der Stadt Zürich haben im vergangenen Jahr 52'528 Pfändungen vollzogen. Dabei wurden in rund 40 Prozent die Löhne der Schuldner gepfändet. In rund 15 Prozent wurden Sachen gepfändet. Und in etwas weniger als der Hälfte der Fälle war gar nichts mehr zu holen.

Damit sind die Lohnpfändungen von der Ausnahme zur Regel geworden, so Yves de Mestral, Stadtammann im Kreis 3 und Präsident der Konferenz der Zürcher Stadtammänner.

Lohnpfändungen sind die Regel

1900 hatte der Anteil der Lohnpfändungen an allen Pfändungsvollzügen in der Stadt Zürich gemäss de Mestral noch gut 11 Prozent betragen. Dieser Wert blieb lange in etwa gleich – 1950 lag er bei 11,8 Prozent, stieg dann im Jahr 1960 auf das Doppelte an und hat sich nun bei rund 40 Prozent eingependelt.

Bei den Sachpfändungen ging die Entwicklung in umgekehrter Richtung: Ihr Anteil ging in der Stadt Zürich von einst 58 Prozent im Jahr 1900 kontinuierlich zurück – 2017 wurden noch die erwähnten 15 Prozent verzeichnet.

Die Wegwerfgesellschaft und der «Ikea-Effekt»

Sachpfändungen lohnen sich nicht mehr so wie in früheren Zeiten: Dies führt de Mestral auf den «Ikea-Effekt» zurück. Aber nicht nur die Möbel in den Schuldner-Wohnungen bringen bei der Verwertung weniger Geld ein – gleiches gilt beispielsweise auch für die elektronischen Gerätschaften: «Diese Feststellungen können auch unter dem Schlagwort der Wegwerfgesellschaft subsumiert werden.»

Diese Entwicklung hatte der Gesetzgeber nicht vorgesehen: Das Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs (SchKG) von 1889 sieht die Sachpfändung als Normalfall vor, so de Mestral.

Schuldner geraten in ein Hamsterrad

Das SchKG regelt etwa detailliert, dass dem Schuldner bei einer Pfändung entweder zwei Milchkühe oder vier Schafe zu belassen seien, wenn diese für die Ernährung des Schuldners und seiner Familie unentbehrlich seien.

Auf die Einkommenspfändung wird hingegen nur in rudimentärer Form hingewiesen. Yves de Mestral forderte, dass der Gesetzgeber nun die Situation zumindest einmal analysieren soll. Denn Schuldner könnten in «ein Hamsterrad» geraten, das sich einfach weiterdrehe.

Schwierig die Schulden abzubauen

Indem etwa die Steuern nicht ins betreibungsrechtliche Existenzminimum eingerechnet werden dürften, stehe die nächste Betreibung bei der folgenden Steuerrechnung gleich wieder an, sagte de Mestral.

Ein Schuldner könne so «über lange Jahre hinweg schon fast grundsätzlich gar nicht aus den Schulden hinausfinden», heisst es in einer Mitteilung der Konferenz der Zürcher Stadtammänner.

Im Kreis 4 die grössten Veränderungen

Die Konferenz der Stadtammänner von Zürich, die mit Ausnahme des Stadtkreises 5 alle Stadtkreise umfasst, verzeichnete im vergangenen Jahr insgesamt 116'337 Betreibungen. Dies entspricht einem leichten Rückgang um 0,6 Prozent.

Die grössten Veränderungen haben sich in den vergangenen Jahren im Kreis 4 ergeben. Die Zahl der eingeleiteten Betreibungen nahm dort seit 2007 um 14,1 Prozent auf 14'262 ab.

Aufwertung des Quartiers

Dies Entwicklung dürfte laut Marion Sigg, der Vizepräsidentin der Konferenz aus dem Kreis 2, auf die erfolgte Aufwertung des Quartiers zurückzuführen sein.

Auch in den Stadtkreisen 3 und 10 wurden im Vergleich zu 2007 weniger Betreibungen eingeleitet. In allen übrigen Kreisen haben sie zugenommen.

(sda)