Bald zeigen die Basler den Zürchern, wie man feiert

Der Kanton Basel-Stadt ist Gast am diesjährigen Sechseläuten in Zürich. Bei schönem Wetter ist geplant, dass die 2,5 Tonnen schwere Skulptur Klamauk des Basler Künstlers Jean Tinguely beim Umzug mitfährt. Mit Rauch und Geräuschen soll die Maschine die Zuschauer am Strassenrand begeistern.

Für Kinder gibt es am Wochenende auf dem Lindenhof Musikunterricht. Sie können lernen, mit Pfeifen und Trommeln zu spielen. Im Festzelt werden Basler Spezialitäten serviert, unter anderem «Suure Mogge» und «Gallerte mit Öhrli und Schnörli». Geplant sind auch Auftritte von mehreren Basler Musikformationen.

«Städte haben viele Gemeinsamkeiten»

Auf den Auftritt in Zürich freuen sich die Basler. «Die beiden Städte weisen viele Gemeinsamkeiten auf: Beide zeichnen sich durch eine innovative Wirtschaft, breite Forschung und vielfältige Kultur aus», sagte die Regierungspräsidentin Elisabeth Ackermann (Grüne) vor den Medien. Man wolle den Zürchern die Besonderheiten von Basel näherbringen.

Der Besuch der Basler Delegation am Zürcher Sechseläuten wird den Kanton Basel-Stadt 280'000 Franken kosten, sagt Sabine Horvath, Leiterin Standortmarketing der Stadt Basel. Bezahlen tut das der Steuerzahler, denn der Betrag ist im ordentlichen Budget enthalten. «Im Vergleich mit anderen Gastauftritten sind die Kosten am Sechseläuten im mittleren Bereich, da der Besuch etwa im Unterschied zum Gastauftritt an der Olma lediglich vier Tage dauert», so Horvath.

Für den Umzug erwartet das Zentralkomitee der Zünfte Zürichs viel Prominenz, unter anderem die Bundesräte Ignazio Cassis und Guy Parmelin. Auf der Liste der Ehrengäste tauchen zahlreiche Basler auf, etwa die Fussballlegende Karl Odermatt und der Labelchef DJ Antoine.

Fraumünster-Frauen sind mit dabei

Neuerungen gibt es beim Kinderumzug am Sonntag. Weil das Kongresshaus umgebaut wird, startet er am Utoquai und endet auf dem Münsterhof. Zudem können am Sechseläuten, das während Jahrzehnten in Männerhand war, die Fraumünster-Frauen auf absehbare Zeit weiter mitlaufen. Die Regelung sieht vor, dass die Gesellschaft zu Fraumünster als Gast der Gesellschaft zur Constaffel am Sechseläuten teilnimmt.



(tam/sda)