Stadt Zürich toleriert 8400 Zweitwohnungen

Von den 8400 Zweitwohnungen sind rund 6550 private Wohnungen, der Rest sind bewirtschaftete Appartements, wie der Stadtrat am Mittwoch mitteilte. Nicht zu den Zweitwohnungen zählen unter anderem Wohnungen, die von Personen mit Wochenaufenthalt oder von Studierenden gemietet werden.

Im November 2016 hatte der Gemeinderat einen Antrag der Regierung auf Abschreibung einer Motion zum Thema Zweitwohnungen zurückgewiesen und vom Stadtrat einen ausführlichen Bericht gefordert. Dabei geht es um grundsätzliche Fragen, etwa ob mit einer verstärkten Regulierung der Anteil von Zweitwohnungen reduziert werden könnte.

Zentrale Gebiete stärker betroffen

Der Stadtrat hat nun in Zusammenarbeit mit dem Beratungsunternehmen Fahrländer Partner eine umfangreiche Dokumentation erstellt. Diese zeigt deutliche Unterschiede zwischen den Quartieren. So sind zentral gelegene Gebiete wesentlich stärker betroffen, etwa das Hochschulquartier mit einem Anteil an Zweitwohnungen von über 20 Prozent.

Das Thema Airbnb und ähnliche Angebote spielen nur eine marginale Rolle. Es erscheine wenig wahrscheinlich, dass Airbnb-Vermietungen aktuell messbare Effekte auf die Zürcher Mietpreise haben, heisst es in der Mitteilung.

Basierend auf dem Bericht sieht der Stadtrat keinen unmittelbaren Bedarf für eine Regulierung. Die Entwicklungen auf Quartierebene sollten jedoch weiter verfolgt werden. In den Gebieten mit einem Zweitwohnungsanteil in zweistelliger Höhe soll der Dialog mit den Quartiervereinen geführt werden.

Ausserdem will der Stadtrat mit dem Kanton abklären, ob eine gesetzliche Grundlage für eine flächendeckende Abgabe auf Zweitwohnungen und eine kommunale Tourismusabgabe ins Auge gefasst werden soll. Für die nächsten Jahre sei aufgrund der Nachfrage mit einem steigenden Angebot von bewirtschafteten Appartements zu rechnen. Allerdings sei fraglich, ob damit der prozentuale Anteil zunehme, da auch der Gesamtwohnungsbestand wachse.

(sda)