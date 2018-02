85-jährige Autofahrerin prallt in Lastwagen

Eine 85-jährige Frau fuhr am Montag um 14.15 Uhr in einem Mercedes-Benz vom Aargauer Weiler Siglistorf nach Rümikon, wo sie beabsichtigte, in die Hauptstrasse nach Rekingen AG einzubiegen. Dabei kam es zur Kollision mit einem Lastwagen.

Die Seniorin verletzte sich mittelschwer und musste mit

einer Ambulanz ins Spital gebracht werden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Der 50-jährige Lastwagenchauffeur blieb unverletzt. Den entstandenen Sachschaden schätzt die Polizei auf circa 40'000 Franken.

Blut- und Urinprobe angeordnet

Die Kantonspolizei Aargau nahm der Autofahrerin den Fahrausweis zuhanden des Strassenverkehrsamts ab. Zudem wird sie bei der zuständigen Staatsanwaltschaft verzeigt. Vorsorglich wurde bei der Rentnerin eine Blut- und Urinprobe angeordnet.

(mon)