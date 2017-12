A4 Richtung Winterthur wegen Autobrand gesperrt

Auf der A4 hat bei Henggart ZH ein Auto gebrannt. Die Autobahn von Schaffhausen her war in Richtung Winterthur gesperrt. Auch in der Gegenrichtung hatte es laut TCS Stau.

Beim Unfall handelte es sich um eine Auffahrkollision, wie Marc Besson, Sprecher der Kantonspolizei Zürich, auf Anfrage von 20 Minuten sagte. Eine Person sei verletzt worden.

(nxp)