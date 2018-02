AL-Kandidat pöbelt gegen Behörden und Politiker

Nächsten Sonntag sind Wahlen – auch in Dietikon ZH. Auf vielen Stimme hoffen wird auch Alexander Moshe, der als Gemeinderatskandidat für die Alternative Liste (AL) antritt. Der 37-jährige Softwareentwickler stört sich an den «zwölf- bis 18-jährigen Jugendlichen, die einfach nur rumhängen und auch mal pöbeln», wie der «Sonntagsblick» berichtet. Gehe es nach ihm, sei es «Aufgabe des Staates, erziehend einzugreifen», schreibt Moshe auf seiner Website.

Wie sich nun herausstellt, hatte Moshe aber selbst Probleme mit dem Staat. So randalierte der arbeitslose Politiker im September 2014 im Betreibungsamt und richtete einen Schaden von 2856 Franken an, als er eine Glastüre so heftig zuschlug, dass sie in Brüche ging. Ausserdem soll Moshe angekündigt haben, Mitarbeiter des Gemeindeszentrums zu überfallen, um an Geld zu kommen, auf das er seiner Meinung nach Anrecht hat.

Staatsanwaltschaft verurteilt Moshe

Besonders Dietikons Sozialvorsteher Roger Bachmann (SVP) ein Dorn im Auge des AL-Politikers zu sein. Um an einen privaten Termin mit ihm zu gelangen, drohte er mit der Publikation von Bachmanns Privatadresse auf einer linksextremen Plattform. Und vor einem Jahr bestellte Moshe eine Kamera für 3607 Franken und stellte die Rechnung auf die Privatadresse des Sozialvorstehers aus.

Vor einem Jahr verurteilte die Staatsanwaltschaft den AL-Politiker schliesslich wegen Sachbeschädigung, Verleumdung, Beschimpfung, Drohung, Nötigung und Betrug und sprach eine Geldstrafe von 3600 Franken bedingt mit einer Probezeit von zwei Jahren aus. Doch nur wenig später wurde der AL-Politiker wieder festgenommen – wegen Drohung gegenüber Politikern.

Moshe würde Wahl ablehnen

Der 37-Jährige kassierte ausserdem ein Rayonverbot: Er darf Bachmann nicht mehr zu nahe kommen. Das könnte schwierig werden, sollte Moshe am kommenden Sonntag gewählt werden: Dann würden sich die beiden wohl im Rat begegnen.

Laut AL-Gemeinderat und Fraktionspräsident Ernst Joss wird es aber nicht so weit kommen. Er habe mit Moshe abgemacht, dass er eine allfällige Wahl ablehnen würde.

(nd)