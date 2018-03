AL-Politiker fordern kostenlose Velokurse

Auf Stadtzürcher Strassen gab es 2017 so viele schwer verletzte Velofahrer wie noch nie. Zwei Drittel der Velounfälle sind selbstverschuldet. Die beiden AL-Gemeinderäte Eduard Guggenheim und Michail Schiwow fordern deshalb mit einem Postulat kostenlose Velokurse.

Umfrage Würden Sie einen kostenlosen Velokurs besuchen? Ja, ich fühle mich unsicher auf dem Velo.

Ja, man kann immer dazulernen.

Eher nicht, die Zeit ist mir zu schade.

Nein, so einen Kurs brauche ich nicht.

Es sei dringend erforderlich, der breiten Bevölkerung unentgeltliche Kurse anzubieten, mit denen eine sichere Beherrschung der Fahrräder und das Erkennen und der Umgang mit Gefahrenquellen gelernt oder verbessert werden kann. Der Zürcher Stadtrat solle prüfen, wie rasch solche Kurse angeboten werden können.

«Velofahrer sind in vielen Situationen überfordert»

«Etliche Velofahrer haben das Gefühl, ihnen gehört die Welt, vielleicht weil sie so hoch oben sitzen», sagt Guggenheim, der selbst Velofahrer ist. Sie tragen Kopfhörer, werfen keinen Blick zurück und erwarten, dass die anderen Verkehrsteilnehmer ihre Gedanken lesen können.

Wernher Brucks sagt, dass zwei Drittel der Velounfälle selbstverschuldet sind

«Die vielen Unfälle bei Tramschienen zeigen, dass Velofahrer in vielen Situationen überfordert sind.» Es sei deshalb höchste Zeit, dass die Stadt aktiv werde. «Mit einer öffentlichkeitswirksamen Aktion könnte schon viel gewonnen werden.» Natürlich müsse die Stadt zusätzlich die Infrastruktur verbessern.

«Kurse werden nicht nachgefragt»

Beim Verband Pro Velo Zürich ist man skeptisch, ob die Kurse genutzt würden: «Velokurse für Erwachsene werden erfahrungsgemäss nicht stark nachgefragt», sagt Geschäftsführer Dave Durner. Kurse für Kinder hingegen seien gut besucht. Auch die Wirkung von Kampagnen zur Sensibilisierung der Velofahrer sei eher beschränkt. «Solche Aktionen erreichen oft jene, die schon darüber nachdenken, ob sie sich richtig verhalten.»

Vielleicht sei es gar nicht schlecht, wenn die Polizei die Kontrollen verstärke, solange diese an sinnvollen Orten durchgeführt würden. Zudem müsse der Ausbau der Infrastruktur rasch vorangetrieben werden.

Kosten sollen Verbände übernehmen

Die Kosten für die Kurse sollen nicht von der Stadt, sondern von Versicherungen und Verkehrsverbänden getragen werden, fordern die AL-Politiker im Postulat. Finanzielle Unterstützung zu finden, sei vermutlich kein Problem: «Verkehrsteilnehmer und Versicherungen haben ein Interesse an sicheren Velofahrern und weniger Unfällen mit ihren teuren Folgen.»

Im Postulat erwähnt werden unter anderem die Unfallversicherung Suva sowie die Verbände VCS und TCS genannt. Bei der Unfallversicherung Suva steht die Mitfinanzierung von Gratis-Velokursen derzeit jedenfalls nicht zur Diskussion, wie es auf Anfrage heisst. Fahrkurse seien in der Unfallprävention sicher sinnvoll. Man biete für Suva-versicherte Betriebe kostenpflichtige Fahrtechnik-Kurse an. TCS und VCS konnten am Sonntag nicht erreicht werden.