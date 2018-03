Jungparteien wollen, dass 16-Jährige wählen dürfen

Am Montag hat GLP-Kantonsrätin Sonja Gehrig gemeinsam mit der BDP eine parlamentarische Initiative für ein ​«Stimmrechtsalter 16 auf Anfrage​» im Kantonsrat eingereicht. Politisch interessierte Jugendliche sollen sich gemäss Mitteilung ab dem 16. Lebensjahr ins Stimm- und Wahlregister eintragen können. Abstimmungsunterlagen für kantonale Abstimmungen und Wahlen würden sie also nur so und nicht automatisch erhalten.

Damit wolle man das aktive Handeln der Jugendlichen sicherstellen: Nur wirklich interessierte Jugendliche, die diesen Mehraufwand auf sich nehmen, sollen die Stimmberechtigung auf kantonaler Ebene erlangen können.

Junge sollen sich politisch mehr engagieren

Das Anliegen wurde von den Jungen Grünliberalen zusammen mit den kantonalen Jungparteien Junge Grüne, Juso, Junge BDP und Junge EVP angestossen. Die Initianten wollen damit Jugendliche möglichst früh für politische Themen begeistern und zur Abstimmungs- und Wahlbeteiligung motivieren.

Zahlreiche Parlaments- und Volksentscheidungen würden die Jungen naturgemäss am längsten betreffen, heisst es bei den Initianten. Jedoch nehme die ältere Bevölkerung bei Abstimmungen aufgrund ihrer zunehmenden Lebenserwartung ein immer grösseres Gewicht ein. Das wolle man mit dieser Initiative nun ändern.

Im Kanton Glarus funktioniert es bereits

Ausserdem funktioniere das generelle Stimmrechtsalter in anderen Kantonen bereits gut: «Der Kanton Glarus hat Stimmen ab 16 bereits im Jahr 2007 eingeführt und positive Erfahrungen gemacht», sagt Manuel Frick, Präsident Junge Grünliberale Zürich. Es werde nun Zeit, dass Zürich nachzieht, so der Jungpolitiker.

