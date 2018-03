«Affen kommunizieren ehrlicher als Menschen»

Was Affen können, müssen wir Menschen erst lernen – nämlich bewusster zu kommunizieren. Die Klubschule Migros Zürich bietet deshalb zusammen mit dem Zoo Zürich einen neuen Kurs an. «Das Ziel des Kurses ist, dass die Teilnehmenden ihr Bewusstsein in Bezug auf die nonverbale Kommunikation schärfen und dieses in ihren Berufsalltag integrieren», sagt Sandra Hofmann von der Klubschule Migros.

«Wir Menschen neigen nämlich dazu, alles Gesehene sofort zu interpretieren.» Und würden dann zu schnell Rückschlüsse daraus ziehen, ohne diese durch Nachfragen zu verifizieren:

«Meine Kollegin hat heute einen ernsten Gesichtsausdruck – sie ist sicher wütend oder schlecht gelaunt. Ich lasse sie wohl besser in Ruhe.» Beobachten, ohne gleich zu werten, würde viele Missverständnisse im Alltag vermeiden, so Hofmann.

Menschen und Affen haben ähnliche Mimik

Und um genau das zu erlernen, habe man sich für den Zoo Zürich entschieden: «Lernen durch Emotionen und direktes Erleben funktioniert hier am besten.»

Und da Menschen und Affen gemeinsame Vorfahren haben, eignen sich die Affen ganz besonders, so der Zoologe und Seminarleiter Samuel Furrer. «Sie haben eine ähnliche Mimik wie wir, das erleichtert uns den Zugang zu dieser nonverbalen Kommunikationsform.» Vor allem Dscheladas, eine seltene Primatenart aus dem äthiopischen Hochland, biete sich hierfür besonders an.

Die Bedeutung von lausenden Affen

Bei ihnen sei die Kommunikation eindeutig, offen und klar – ohne viele Hintergedanken: «Nicht so verfälscht, wie sie teilweise bei den Menschen abläuft», sagt Furrer. Ausserdem sei in der Dschelada-Herde immer etwas los – «da gibt es ganz viel zu beobachten.»

Wie zum Beispiel, wenn sich zwei Affen lausen – und da beginne bei uns Menschen bereits die Interpretation dieses Verhaltens: «Da denken wir schnell mal, dass sich eines der Tiere dem anderen unterordnen will.» Dem ist nicht so: «Es geht um das Beieinandersein, um Beziehungspflege – wie wenn wir mit Freunden einen Kaffee trinken gehen.»

Fehlinterpretationen sind häufig

Solche Fehlinterpretationen seien üblich: «Wir nehmen Sachen unbewusst wahr und interpretieren diese dann auch unbewusst.» Der Kurs sei daher eine gute Möglichkeit, die einzelnen Verhaltensweisen anhand von Affen zu studieren, zu hinterfragen und in der Gruppe zu diskutieren – «und von uns Experten dann die richtigen Tipps zu erhalten», so Furrer.

