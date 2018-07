Arbeiter (49) durch Stromschlag getötet

Am späten Freitagvormittag ereingete sich in der Werkhalle einer Anlagebaufirma in Schlieren ZH ein Arbeitsunfall. Kurz vor zwölf Uhr überprüfte ein Arbeiter eine Maschine und erhielt aus noch ungeklärten Gründen einen Stromschlag, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.



Trotz Reanimation verstarb der 49-jährige Mann noch am Unfallort. Die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Limmattal/Albis untersuchen den Unfall.

(sil)