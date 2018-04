Betrunkene (19) wirft Student Belästigung vor

Der Vorfall ereignete sich in einem Zürcher Pub an der Langstrasse: Ein betrunkenes, 19-jähriges Au-pair soll vier junge Männer am 29. Januar 2017 um 5 Uhr morgens dazu gedrängt haben, es mit nach Hause zu nehmen. Nun musste sich einer der Männer wegen Schändung vor Gericht verantworten, wie die «Neue Zürcher Zeitung» schreibt.

Die blonde Engländerin soll sich den vier Männern regelrecht aufgedrängt haben: Sie hätte sich ihnen auf die Knie gesetzt, aus ihren Gläsern getrunken und freizügig von ihren sexuellen Erlebnissen erzählt. Man hätte eigentlich gar nichts mit ihr zu tun haben wollen, so einer der Beteiligten.

Brüste gestreichelt und Finger eingeführt

Die Männer wollten der 19-Jährigen schliesslich ein Taxi bestellen, aber sie «konnte oder wollte» nicht sagen, wo sie wohnt. Stattdessen soll sie darauf bestanden haben, dass die Männer sie mit nach Hause nehmen. Weil sie so betrunken war, soll sie der 23-jährige Beschuldigte sogar 1,7 Kilometer weit huckepack in die Wohnung des Kollegen getragen haben.

In der Wohnung angekommen, soll sich die junge Frau einfach ins Bett eines der Jungs gelegt haben. Der 23-Jährige und einer seiner Kollegen legten sich zu ihr. Der Student soll ihre Brüste gestreichelt und einen Finger in ihre Vagina eingeführt haben. Später verliess sie die Wohnung und erzählte ihrer Gastfamilie sowie ihrem Freund in England von dem Vorfall.

Sie habe sogar vor Lust laut gestöhnt

Die junge Frau konnte sich nur noch vage daran erinnern und nahm an, dass ihr etwas ins Getränk gemischt wurde. Jedoch erstattete sie erst zwei Tage später Strafanzeige. In einer medizinischen Untersuchung, die 34 Stunden nach dem Vorfall stattfand, wurden aber keine Substanzen und keinerlei Verletzungen festgestellt.

Vor dem Bezirksgericht Zürich erklärte der 23-jährige Student, dass die Frau und er stark betrunken gewesen seien. Zudem könne er die Vorwürfe nicht verstehen, da sie sich weder körperlich noch verbal gewehrt habe. Anscheinend soll es ihr gefallen haben, so der Beschuldigte: Sie habe sogar vor Lust laut gestöhnt – was die Kollegen bestätigten.

Beschuldigter freigesprochen

Das Bezirksgericht Zürich sprach den Beschuldigten am Montag frei. Es gebe viele Zweifel und zu wenig Beweise. Erstens sei es nicht klar, ob die Frau wirklich so stark betrunken und widerstandsunfähig war. Zweitens sei es unklar, welche sexuellen Handlungen überhaupt stattfanden. Und drittens könne man nicht mehr überprüfen, ob der Beschuldigte am Verhalten des Au-pair hätte merken können, dass es die Handlungen nicht wollte.

Da der Freigesprochene 23 Tage in U-Haft sass, erhält er 150 Franken pro Hafttag – insgesamt also 3450 Franken – zugesprochen.



(mon)