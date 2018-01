Auf Autobahn angehalten und von BMW gerammt

Zwei Audi-Fahrer waren am Sonntagabend auf der Autobahn A1 in Richtung Zürich unterwegs. Aufgrund fehlender Ortskenntnisse hielt der 44-jährige Lenker des ersten Fahrzeugs auf der Sperrfläche vor dem Bareggtunnel an. Ein 41-jähriges Familienmitglied, das mit einem weiteren Audi hinterherfuhr, hielt zwecks Klärung der Fahrtrichtung neben dem ersten Fahrzeug auf dem Fahrstreifen an, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt.

Ein nachfolgender BMW-Fahrer bemerkte die stehenden Autos zu spät und kollidierte mit dem Audi auf dem Fahrstreifen. Dieser wurde darauf in den anderen Audi geschoben. Dabei verletzten sich insgesamt vier Personen leicht. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf circa 50'000 Franken. Die Kantonspolizei klärt nun die genauen Unfallumstände ab. Den drei Fahrern wurde der Fahrausweis abgenommen.

(tam)