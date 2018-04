Auf den Uetliberg fahren jetzt Busse

«Bitte aussteigen», heisst es seit Dienstagmorgen am Bahnhof Ringlikon. Etwa 60 Passagiere verlassen den roten Zug und steigen in den Bus um, der sie innerhalb von sechs Minuten fast bis zum Gipfel des Uetliberges hochbringen wird. Chauffeur Willi Gerber fährt konzentriert die steile Waldstrasse hoch.

Bäume links und rechts, Jogger schauen verwundert, es holpert ein bisschen. Oben angekommen manövriert er den langen Bus rückwärts – ein Spezialist vom Verkehrsdienst weist ihn dabei an, da die Wendestelle unübersichtlich ist.

Die Strassen sind sehr schmal

Nötig sind die Manöver, weil die Strecke wegen der Erneuerung des Gleisbettes zwischen Ringlikon und Uetliberg bis zum 11. Mai für den Zug gesperrt bleibt. Dass an Werktagen stattdessen Busse auf den Zürcher Hausberg hochfahren, gab es noch nie, sagt Franz Rottler, Buskoordinator bei der Sihltal Zürich Uetliberg Bahn SZU: «Deshalb mussten wir auch im Vorfeld testen, ob der rund elf Meter lange Passagierbus überhaupt hochkommt.»

Kam er, allerdings gab es noch einiges zu verbessern: So wurden in den letzten Wochen Äste abgesägt, die zu weit in die Strasse hinausragten, und vor allem Kurven ausgebessert. Der 2400 Meter lange Strassenabschnitt wurde zudem mit einer Lichtsignalanlage ausgestattet, da er für Busse zu schmal zum Kreuzen mit entgegenkommenden Autos ist.

«Alles lief nach Plan»

Autofahrer müssen deshalb bis zu 20 Minuten warten, so Rottler: «Hauptsächlich betrifft dies die Anwohner, Angestellten und Lieferanten des Hotels und der Restaurants auf dem Berg, da ja sonst auf der Strasse ein Fahrverbot gelte.» Begeistert seien diese nicht, aber sie hätten auch Verständnis für die Reparaturarbeiten.

Bei der SZU ist man mit dem ersten Morgen jedenfalls zufrieden, so Rottler: «Alles lief nach Plan.» Dies sieht auch der langjährige Busfahrer Willi Gerber so, der vor seiner neuen Aufgabe geschult wurde. Obwohl diese laut Rottler nicht einfach ist und viel Erfahrung braucht, hat Gerber keine Schwierigkeiten damit: «Draussen in der Natur zu fahren, ist schön. Es gibt hier keinen Verkehr.» Auch sei die Strasse breit genug für seinen Bus. In diesem haben 60 Personen Platz, was an schönen Tagen zu wenig sein könnte.

«Die Fahrt mit dem Bus war angenehm»

Deshalb setzt die SZU dann zusätzliche Busse ein, laut Rottler müssten die Passagiere allenfalls mit kurzen Wartezeiten rechnen. Trudi und Robert Ruh, die einmal in der Woche auf dem Uetliberg sind, haben die Fahrt dennoch genossen: «Es war angenehm, ruhig und sicher – wir wären gerne weitergefahren.» Ausserdem könne man doch froh sein, dass es überhaupt eine Strasse gibt, mit der man die Verbindung herstellen kann – «sonst müssten wir alle noch hochlaufen».

