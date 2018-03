Auflieger kippt und leert Ladung aus

Ein 50-jähriger Schweizer war am Mittwoch mit einem Sattelschlepper von Aristau AG in Richtung Merenschwand unterwegs, als er mit der rechten Seite in die Grasnarbe geriet. Der Lastwagenfahrer versuchte, sein Fahrzeug zurück auf die Strasse zu manövrieren. Dabei kippte der Auflieger auf die Seite. Der geladene Aushub wurde quer über die Fahrbahn verteilt.

Beim Unfall sei niemand verletzt worden, wie die Kantonspolizei Aargau mitteilt. Am Fahrzeug sei jedoch Totalschaden entstanden. Die Bremgartenstrasse musste für mehrere Stunden gesperrt werden. Nach bisherigen Angaben habe der Lastwagenchauffeur einem entgegenkommenden weissen Lieferwagen ausweichen müssen. Die Polizei sucht Zeugen.

(tam)