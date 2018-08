Auto gerät in Tunnel auf Gegenfahrbahn

Bei einem Verkehrsunfall in einem Tunnel auf der A4 zwischen Schaffhausen und Winterthur sind am Donnerstagabend mehrere Menschen verletzt worden. Ein Auto war auf die Gegenfahrbahn geraten und in entgegenkommende Fahrzeuge geprallt.

Mehrere Personen seien ins Spital gebracht worden, teilte die Schaffhauser Polizei mit. Eine Person wurde demnach mit einem Helikopter in eine Klinik geflogen.

Genauere Angaben etwa zur Zahl der Opfer und zum Schweregrad der Verletzungen konnte ein Mitarbeiter der Einsatzzentrale auf Anfrage nicht machen. Er stellte weitere Informationen für Freitag in Aussicht. Auf einem von der Polizei verbreiteten Foto vom Unfallort ist auch ein Linienbus zu sehen.

Der Unfall ereignete sich gegen 18.45 Uhr im Fäsenstaubtunnel. Eine Autofahrerin geriet laut Polizei auf dem Weg in Richtung Winterthur kurz nach der Tunneleinfahrt aus unbekannten Gründen auf die Gegenfahrbahn. Sie kollidierte mit mehreren Fahrzeugen.

Die A4 war nach dem Unfall zwischen Schaffhausen Nord und Schaffhausen Süd für rund drei Stunden gesperrt.

(chk/sda)