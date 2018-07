Auto kracht in Migros-Filiale

Gegen 8.30 Uhr am Mittwochmorgen fuhr ein 80-jährige Autofahrerin mit ihrem Fahrzeug über eine kleine Mauer und krachte in die Front der Migros-Filiale in Eglisau ZH. Das Auto steckte zu über der Hälfte im Laden fest.

Ein Leser-Reporter berichtet: «Wir waren beim Znüni, als wir die Polizei bei der Migros gegenüber hörten. Erst dann haben wir gesehen, was passiert ist: Ein Auto steckte im Schaufenster».

Über kleine Mauer gefahren



Wie die Kantonspolizei Zürich auf Anfrage mitteilt, ereignete sich das Malheur um 08.43 Uhr. Die Lenkerin war demnach mit ihrem Auto vom Parkplatz her kommend über eine kleine Mauer gefahren und erst in der Aussenabteilung des Ladens zum Stehen gekommen. Der Wagen durchschlug dabei ein plastifiziertes Gitter.

Die Höhe des Sachschadens ist unbekannt. Die am Steuer des Wagens sitzende Renterin blieb unverletzt. Das Fahrzeug wurde im Verlauf des Morgens geborgen. (mst)



