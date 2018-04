«Es war wie in einem Actionfilm», sagt Leser-Reporter Bernard Quni. Der 26-Jährige wollte am Mittwochmorgen zur Arbeit fahren, als er in der Nähe des Gubristtunnels einen Knall hörte: «Kurz darauf sah ich ein weisses Auto Feuer spucken.»

Quni war sofort klar, dass er helfen musste: «Ich fuhr neben das weisse Auto und wollte dem Fahrer anzeigen, dass er anhalten musste.» Der Fahrer reagierte jedoch nicht darauf und fuhr mit geplatztem Pneu und kaputter Felge weiter.

«Der Fahrer schien verwirrt»

«Es sah wirklich schlimm aus, deshalb wollte ich dem Fahrer klarmachen, dass er anhalten sollte.» Also fuhr der 26-Jährige vor das weisse Auto und versuchte, den Fahrer zum Bremsen zu bewegen: «Aber auch das nützte nichts.» Schliesslich konnte ein Lastwagen das weisse Auto stoppen.

Quni stieg sofort aus und ging zum Fahrer: «Es war ein älterer Herr, der etwas verwirrt zu sein schien.» Der 26-Jährige nahm ihm den Schlüssel ab und fuhr das Auto auf den Pannenstreifen. Danach sei auch gleich die Polizei gekommen.

Keine verletzten Personen

Die Kantonspolizei Zürich bestätigt, dass auf der Autobahn A1 am Mittwochmorgen ein Autopneu geplatzt und der Fahrer gegen die Leitplanke gefahren ist. Deswegen liegen bei der Ausfahrt Weiningen ZH Teile auf der Autobahn. Es gebe aber keine Verletzten. Der Unfallhergang sei noch unklar und werde abgeklärt.

