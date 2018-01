24-Jähriger soll viele Autos aufgebrochen haben

Die Aargauer Kantonspolizei hat am letzten Donnerstag vor Einbrüchen in Autos in Lenzburg gewarnt. Nun wurde ein mutmasslicher Täter bei einem seiner Streifzüge von einer Patrouille der Regionalpolizei Lenzburg aufgegriffen und festgenommen.

Beim Festgenommenen handelt es sich gemäss Polizeiangaben vom Montag um einen 24-jährigen Türken aus dem Bezirk Bremgarten. Bei der Verhaftung am Donnerstagabend hatte er Schnittverletzungen. Zudem führte er in einem Rucksack Diebesgut mit sich.

Der Täter ist teils geständig

Die ersten polizeilichen Abklärungen hätten den Tatverdacht erhärtet, wonach der Festgenommene für die vielen Fahrzeugaufbrüche in Lenzburg verantwortlich sein dürfte, schreibt die Polizei.

Anlässlich der ersten Befragung gestand er eine Straftat ein. Die Staatsanwaltschaft Lenzburg-Aarau eröffnete eine Strafuntersuchung gegen den Beschuldigten. Das Zwangsmassnahmengericht bewilligte eine von der Staatsanwaltschaft beantragte Untersuchungshaft für drei Monate.

Deliktsumme beträgt mehrere Tausend Franken

Insgesamt gingen letzte Woche bei der Polizei neun Meldungen von Fahrzeug-Einbrüchen ein. Der Täter schlug jeweils meist in den Abendstunden mit einem Stein eine Autoscheibe ein und klaute aus dem Innern Handtaschen, Mobiltelefone, Sonnenbrillen und anderes. Die Deliktsumme wird auf mehrere Tausend Franken beziffert.

(mon/sda)