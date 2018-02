Stau wegen brennendem Auto auf der A3

Auf der A3 ist ein Auto in Flammen ausgebrochen. Der Vorfall hat sich am frühen Dienstagmorgen in Fahrtrichtung Zürich auf der Höhe der Ausfahrt Wädenswil ereignet.

Wie die Kantonspolizei auf Anfrage mitteilt, ist die Lenkerin wegen Rauchentwicklung am Fahrzeug rechtzeitig auf den Pannenstreifen gefahren und ausgestiegen. Kurz danach ist der Brand am Auto ausgebrochen.

Der Pannenstreifen ist streckenweise gesperrt und die Feuerwehr ist noch am Löschen des Brands. Als Folge des Fahrzeugbrands staut es sich zwischen Richterswil und Horgen. Gemäss Informationen des TCS ist mit einem Zeitverlust von 30 Minuten zu rechnen.

(sep)