Autobrand verursacht Schaden an 50 Fahrzeugen

In einer Tiefgarage beim Glattpark ist am Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Die sofort ausgerückten Feuerwehrleute konnten den Brand, der in einem Personenwagen ausgebrochen war, rasch unter Kontrolle bringen. Personen wurden nicht verletzt. Es entstand aber ein Sachschaden von über hunderttausend Franken. Durch den Brand wurden rund 50 weitere Fahrzeuge sowie die Tiefgarage beschädigt, wie die Kantonspolizei Zürich mitteilt.

Brand in Tiefgarage beschädigt 50 Fahrzeuge

Die Ursache des Feuers ist zurzeit noch unbekannt und wird durch Spezialisten des Brandermittlungsdiensts der Kantonspolizei Zürich abgeklärt. Es bestehen keine Hinweise auf Brandstiftung. Neben der Kantonspolizei Zürich standen die Stützpunktfeuerwehr Opfikon mit einem Grossaufgebot sowie vorsorglich ein Rettungswagen samt Notarzt im Einsatz.

(tam)