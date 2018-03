Autolenker fährt aus Versehen Treppe hinunter

Eine Patrouille der Stadtpolizei Winterthur musste am Donnerstagabend ausrücken, weil sich im Parkhaus am Katharina-Sulzer-Platz ein Auto in einer Treppe verkeilt hatte. Der 18-jährige Lenker war aus Versehen die Treppe heruntergefahren. Er gab an, die Treppe schlichtweg übersehen zu haben, wie die Stadtpolizei Winterthur mitteilt.

Der Lenker blieb unverletzt. Am Fahrzeug entstand ein Schaden in der Höhe von rund 2000 Franken. Es musste ein Abschleppdienst aufgeboten werden, der das Fahrzeug mit Spezialgerät anhob und wieder auf die richtige Bahn brachte.

(tam)