«Es war ein spezielles und wunderschönes Gefühl»

Diesen Einsatz am Montagmorgen werden Sandra Häusermann und Leandra Sprecher vom Polizeilichen Assistenzdienst (PAD) der Stadtpolizei Zürich nicht so schnell vergessen. Sie waren auf dem Weg, um einen Auftrag zu erledigen, als bei der Kreuzung Schaffhauserstrasse/Hirschwiesenstrasse plötzlich ein Mann aus einem merkwürdig parkierten Auto ausstieg. «Er rannte auf uns zu und sagte ‹Meine Frau kriegt ein Kind, meine Frau kriegt ein Kind›», sagt Häusermann. Sie hätten schnell realisiert, dass es nicht mehr reiche, ins Spital zu fahren. «Ich habe das Einsatzfahrzeug auf dem Trottoir parkiert, und meine Kollegin ist sofort zum anderen Auto gegangen», so Häusermann.

«Ein wunderschönes Gefühl»

«Als ich zum Auto kam, war die Frau auf der Mittelkonsole, und das Köpfchen des Babys hat schon herausgeschaut. Es kam sofort raus – direkt in meine Arme», sagt Leandra Sprecher. Es sei ein wunderschönes und spezielles Gefühl gewesen. «Da aufgrund der Situation alles ein bisschen verwinkelt war, haben wir die Nabelschnur nicht durchgeschnitten – ich habe das Kind zu mir genommen und bin ganz nahe an die Mutter gesessen», so Sprecher weiter.

Häusermann erlebte die Geburt im Einsatzfahrzeug: «Ich wollte ein Sanitätsfahrzeug bei der Einsatzzentrale anfordern, als ich das Baby plötzlich schreien hörte.» Es sei ein Erlebnis gewesen, dass man nicht einfach so beschreiben könne. «Ich habe dann umgehend den Pullover ausgezogen, umgekehrt, und anschliessend haben wir das Baby darin eingewickelt – es war ja sehr kalt am Morgen», so Häusermann.

Keine Ausbildung für Geburten

Eine spezielle Ausbildung für Geburten haben beide Frauen nicht. «Wir haben natürlich den Nothelfer und grundlegende Kenntnisse, aber solche Situationen sind auch sehr selten», sagt Häusermann. In der Regel reiche es noch ins Spital. Das übernahm dann Schutz & Rettung, die wenig später bei der Kreuzung eintrafen und die weitere Betreuung übernahmen.

Laut den beiden Polizeiassistentinnen geht es dem Baby und der Mutter gut: «Es ist ein Mädchen.» Die Familie müsse sich nun zuerst von der Auto-Geburt erholen. «Wir werden aber sicher nochmals Kontakt aufnehmen», so Häusermann.

