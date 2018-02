Sind das die härtesten Typen von Zürich?

Bei diesem bitterkalten Wetter wollen viele nicht mal aus dem Haus raus – Simon Hegener und seine Freunde sehen das aber anders und gehen bei minus 5 Grad sogar im Zürichsee baden. «Das machen wir, weil es uns Spass macht und es gut für den Körper ist», sagt Hegener, «es ist wie ein intensives Herzkreislauf Training.» Ausserdem habe es sich positiv auf seine Gesundheit ausgewirkt: «Ich hatte immer kalte Hände und Füsse, einen verspannten Bauch und Schultern – das ist alles vorbei.»

Umfrage Würden Sie bei diesen Temperaturen im See schwimmen gehen? Nein, auf gar keinen Fall.

Ja, wieso nicht: Ich würde es gerne mal versuchen.

Das müsste ich mir ganz gut überlegen.

Ich weiss es nicht.

Unkontrolliert und ohne Erfahrung würde er aber niemandem anraten, in den aktuell 5 Grad kalten Zürichsee zu springen. «Es braucht sehr viel Vorbereitung und Erfahrung – wir machen spezielle Übungen und Atemtechniken», so Hegener. Trotzdem sei jeder bei ihnen in der Gruppe willkommen: «Wer Interesse hat, darf nach natürlich jederzeit am Sonntag um 12 Uhr bei der Badi Tiefenbrunnen vorbei kommen.»

Sie machen das seit Oktober. Am Sonntag war der krönende Abschluss. «Nächste Woche machen wir aber noch einen Spendenmarathon für einen guten Zweck», sagt Hegener. Nämlich für die Winterhilfe Zürich. «Es gibt so viele obdachlose Menschen, die draussen auf der Strasse frieren müssen.»

(mon)