Badi evakuiert – 6 Personen im Spital

«Wir haben die Feuerwehr gehört und plötzlich waren alle Angestellten nervös», sagt ein Leser-Reporter. Dann habe die Polizei die Badi über Lautsprecher evakuiert. «Die Badi war gut besucht. Es sind rund 150 bis 200 Leute, die jetzt auf dem Fussballplatz stehen.» Da es nicht so aussieht, als ob die Badi am Dienstag nochmals öffne, würden sich viele auf den Heimweg machen.



Etwas gesehen? Schicken Sie es uns per Whatsapp!



Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken. Diese Nummer sollten Sie sich gleich jetzt in Ihrer Kontaktliste speichern, denn Sie können neu Fotos und Videos per Whatsapp an die 20-Minuten-Redaktion schicken.

Eine Leser-Reporterin, die mit ihren kleinen Kindern in der Badi war und evakuiert wurde, sitzt jetzt in einem Kaffee in der Nähe. Sie kann ihr Auto nicht holen, weil dieses vor der Badi im abgesperrten Bereich parkiert ist. «Das Areal ist weiträumig abgesperrt», sagt sie.

Die Kantonspolizei Aargau bestätigt die Evakuierung. In der Badi in Bremgarten AG sei wegen eines Defekts im Technikraum vermutlich Chlorgas ausgetreten. Sechs Personen seien zur Kontrolle ins Spital gebracht worden. Der Einsatz daure derzeit noch an und die Badi bleibe am Dienstag geschlossen. Die Ursache für den Gasaustritt sei noch nicht gefunden.

Die «Aargauer Zeitung» berichtet, dass der Bademeister und sein Stellvertreter in Behandlung seien. Die Chemiewehr sei um 16 Uhr mit Blaulicht eingetroffen.

Nach vermutlich Chlorgasaustritt im Technikraum wurde die Badi Bremgarten vorsorglich evakuiert. Ursache wird nun abgeklärt. Badi bleibt heute geschlossen. — Kapo_Aargau (@Kapo_Aargau) July 24, 2018

Chlor braucht es in der Badi, um das Wasser zu desinfizieren. Ein Austritt von Chlorgas kann die Schleimhäute reizen und zu Husten und Tränenfluss führen, bei längerer Einwirkung auch zu Bluthusten und Atemnot.

Update folgt...

(tam)