Bald gibt es in Zürich auch E-Trottinette zum Leihen

O-Bike, Smide, Limebike und bald Züri Velo: In Zürich scheint es bald mehr Leihvelos als Autos zu geben. Nun will die Firma Limebike, die knallgrüne Velos vermietet, ihr Angebot erweitern: Dazu zählen laut der «NZZ am Sonntag» E-Bikes und eine Art E-Trottinett. Limebike will die E-Trottinette, die bis zu 25 km/h fahren können, zu Beginn des zweiten Quartals zum Mieten auf die Stadtzürcher Strassen stellen, so die Zeitung.

Laut dem zuständigem Stadtrat Filippo Leutenegger ist die Stadt bereits über die Pläne informiert. Das Silicon-Valley-Unternehmen Limebike wurde erst im Januar 2017 gegründet. Seither konnte es bereits 132 Mio. $ Risikokapital aufnehmen. Gemäss der Zeitung will es offenbar rasch Terrain besetzen. In den USA ist sein Angebot bereits in Dutzenden von Städten und auf Universitätsgeländen verfügbar. In Europa bisher nur in den «Pilotstädten» Zürich und Frankfurt.

