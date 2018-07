Mann wird mit Flasche am Kopf verletzt

Nach einer Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen musste am Freitagmorgen ein Mann ins Spital gebracht werden. Laut bisherigen Erkenntnissen kam es kurz nach 5 Uhr in der Langstrasse an der Piazza Cella im Kreis 4 zu einer tätlichen Auseinandersetzung. Dabei wurde ein Mann durch eine Flasche sowie Schläge und Tritte am Kopf verletzt, wie die Stadtpolizei Zürich mitteilt.

Die Stadtpolizei Zürich verhaftete zwei Männer im Alter von 21 und 28 Jahren. Die Hintergründe und der genaue Tathergang sind zurzeit noch unklar und werden durch die Kantonspolizei und die Staatsanwaltschaft Zürich abgeklärt. Die Polizei sucht Zeuginnen und Zeugen (044 247 22 11).

(tam)