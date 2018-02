Mutter und zwei Kinder hatten viele Schutzengel

In einem Volvo fuhr die 42-jährige Frau am Donnerstag um 19.20 Uhr auf der Werdstrasse von Oberlunkhofen AG in Richtung Rottenschwil AG. Kurz vor der Reussbrücke wollte sie ihren beiden Kindern auf der Rückbank das Mobiltelefon nach hinten reichen.

Dabei kam das Auto von der schmalen Nebenstrasse ab und prallte heftig gegen einen Baum. Die Lenkerin und die beiden Kinder im Alter von fünf und sieben Jahren blieben unverletzt. Am Auto entstand allerdings Totalschaden.

(mon)