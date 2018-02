Betrunkene Junglenkerin rammt Brückengeländer

Eine 20-jährige Schweizerin fuhr mit einem Nissan in der Nacht auf Samstag auf der Rupperswilerstrasse in Hunzenschwil AG. Sie beabsichtigte in den Fabrikweg abzubiegen. Dabei kollidierte die Junglenkerin mit dem Brückengeländer, wie es in einer Mitteilung der Kantonspolizei Aargau heisst. Die Fahrerin blieb unverletzt.

Ein durchgeführter Atemlufttest ergab einen Wert

von über 0,7 mg/l. Das sind rund 1,4 Promille. Die Kantonspolizei nahm ihr den Führerausweis auf Probe zu Handen des Strassenverkehrsamtes ab und verzeigte sie an die zuständige Staatsanwaltschaft. Es entstand ein Sachschaden von rund 13'000 Franken.

(mon)