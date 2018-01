Barkeeper klagen über betrunkene Gäste

Die Gäste seien unfreundlich, ignorant und besoffen, beschweren sich Zürcher Barkeeper in der Kolumne von Nachtleben-Experte Alex Flach im «Tages-Anzeiger». Der Anstand ginge flöten, Gäste seien herablassender als früher – vor allem junge Männer. «Mit Frauen gibts weit weniger Probleme. Wenn aber mal eine dumm tut, dann richtig», so Susan Peter, Bartender an der Hauptbar des Supermarktes. Nicole Brack, Geschäftsleiterin des 4. Akt, sieht die Gründe dafür beim gestiegenen Alkoholkonsum: Gäste hätten früher nicht so viel Hochprozentiges bestellt.

Nicht nur Besoffene sorgen für Ärger bei den Barkeepern, auch die mit sich selbst beschäftigten Gäste tragen zum Unmut bei: mit Smartphones sei es anonymer geworden – «Gäste, die sich früher mit dem Bartender unterhalten haben, glotzen heute nur noch auf den Bildschirm ihres iPhones», sagt der Chef der Zürcher Barfachschule Alex Armbrüster.

«Cocktails mixen kann jeder»

Armbrüster sieht aber auch eine negative Tendenz beim Umgang mit dem Gast: «Die wichtigsten Cocktails zu mixen, kann ich dir in ein paar Stunden beibringen. Was viel länger braucht, ist zu lernen, wie man den Gast als solchen behandelt. Diese Kunst ist etwas verloren gegangen», wird er in der Kolumne zitiert.

Auch Valerie Caminada vom Hive-Club beobachtet immer wieder Kollegen, bei denen sie sich fragt, was diese in der Gastronomie verloren haben. Sie selbst liebe ihren Job, und dies würde man ihr auch anmerken. So gelinge es ihr immer wieder, brenzlige Situationen zu entschärfen.

Grosser Unterschied zwischen Clubs und Bars

Wie Alex Flach zu 20 Minuten sagt, sind die Reaktionen auf seine Kolumne auf beiden Seiten teilweise sehr emotional. Aus seiner Sicht sei es wichtig, bei der Beurteilung einen Unterschied zwischen dem Barkeeper in einer Bar und dem in einem Club zu machen: «Das sind zwei total verschiedene Jobs – in der Bar ist der Barkeeper der Gastgeber, sollte den Gast gut behandeln und alle Drinks und Cocktails kennen.» Hier sei es effektiv schade, dass alle Gäste nur aufs Handy blicken würden. «Früher entstanden dort spannende Gespräche», so Flach.

Im Club sei der Barkeeper hingegen eine Getränkemaschine. «Hier sollte der Barkeeper begreifen, dass der Gast nicht für ein Pläuschchen an der Bar steht, sondern für einen schnellen Drink, um danach weitertanzen zu können», sagt Flach. Auf der anderen Seite könne der Gast dann aber keine aufwendigen Cocktails erwarten oder eine Szene machen, wenn der Barkeeper dies ablehnt.

Aber dürfen sich Clubs und Bars überhaupt über betrunkene Gäste beklagen? «Ich finde schon – klar verdienen die Lokale mit Alkohol Geld, aber der Gast muss sich trotzdem anständig benehmen», so Flach. Es beschwere sich ja auch niemand über die lieben Betrunkenen. «Aber solche, die Ärger machen und ausfällig werden, sind einfach schlecht fürs Geschäft.»

