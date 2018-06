Winterthurer dürfen in Zürich nicht aussteigen

Eurobus bietet seit Sonntag neue Kurse in der Schweiz an. Neu fährt unter anderem der Bus von St. Gallen über Winterthur nach Genf. Einen Halt in Zürich gibt es zwar, ein entsprechendes Ticket kann von Winterthur aus aber nicht gelöst werden.

So sieht der Fernbus-Fahrplan aus



(Beispiel für eine Richtung, nicht alle Halte aufgeführt)



Linie 1:

St. Gallen: ab 6.00 Uhr

Zürich Flughafen: an 7.20 / ab 7.25

Zürich: an 7.45 / ab 7.50

Lausanne: an 12.05 / ab 12.10

Genf: an 13.25 / ab 13.30

Genf Flughafen: an 13.40



Linie 2:

Chur ab: 6.00 Uhr

Zürich: an 8.05 / ab 8.10

Bern: an 9.50 / ab 10.20

Vevey: an 11.55 / ab 12.00

Sion: an 13.15 Uhr



Linie 3:

Zürich Flughafen: ab 4.45 Uhr

Zürich: an 5.00 / ab 5.05

Basel Flughafen: an 6.45 / ab 6.50

Basel: an 7.10 / ab 7.15

Luzern: an 9.15 / ab 9.45

Bellinzona: an 12.50 / ab 12.55

Lugano: an 13.25 Uhr

Grund dafür ist, dass die Strecke Winterthur-Zürich eine ZVV-interne Verbindung ist, wie Roger Müri, Leiter von Eurobus, zum «Landboten» sagt. Um das Angebot anbieten zu können, müsste das Unternehmen dem ZVV beitreten, was «sehr aufwendig» wäre. Ausserdem würde Eurobus damit eine Konkurrenz für den subventionierten Verkehr darstellen. Die Konzessionsauflagen würden ein solches Verhältnis verbieten.

Trotzdem kann Eurobus nicht verhindern, dass Passagiere beim Halt beim Zürcher Sihlquai oder beim Flughafen aussteigen. Wirklich profitabel ist dies allerdings nicht, da trotzdem mindestens ein Ticket von St. Gallen nach Zürich oder von Winterthur nach Solothurn gelöst werden muss. Ersteres kostet bei Eurobus 9.80 Franken. Nimmt man von Winterthur den Zug nach Zürich, bezahlt man 6.50 Franken.

Geduld wird benötigt

Profitiert werden kann aus preislicher Sicht bei der Fahrt von Winterthur nach Genf. Mit 25.50 Franken ist das Angebot von Eurobus unschlagbar günstig. Dafür brauchen die Fahrgäste aber Geduld: sechseinhalb Stunden dauert die Fahrt. Bei der SBB wird die Strecke in der Hälfte der Zeit zurückgelegt, Fahrgäste müssen aber 98 Franken dafür hinblättern (ohne Halbtax).

Die günstigen Bus-Angebote sorgen bei Bahnanbietern für Unmut. So warnt laut Bericht etwa die Bahngewerkschaft SEV vor den negativen Folgen der Billigbusse für den Schienenverkehr. Doch decken die Busse bislang längst nicht alle Bedürfnisse ab. So fehlt bei Eurobus zudem beispielsweise auch eine Verbindung von Winterthur nach Bern.

(kaf)