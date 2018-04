Bindella eröffnet erstes Ornellaia-Lokal der Welt

Weinkennern ist das toskanische Weingut Ornellaia bereits seit längerem ein Begriff – auch Weltstars trinken gern mal ein Glas Rotwein des «Supertoskaners», wie er in den Medien immer wieder mal betitelt wird. Am Montag, 9. April, wird nun das erste Ornellaia-Restaurant der Welt eröffnet, aber nicht etwa in Italien oder in einer der ganz grossen Metropolen dieser Welt, sondern im ehemaligen Hauptsitz der Volksbank im Zürcher Kreis 1.

Hinter dem Projekt steckt der Zürcher Gastrounternehmer Rudi Bindella, der auch die Idee für ein Ornellaia-Restaurant hatte und seit vielen Jahren der Schweizer Importeur für die italienischen Edelweine ist. «Ich habe vor eineinhalb Jahren ein langes E-Mail an den Ornellaia-CEO und langjährigen Weggefährten Giovanni Geddes da Filicaja geschrieben und ihm unsere Idee erklärt», sagt Bindella bei der Vorstellung des Lokals vor den Medien. Die Antwort sei sehr kurz aber positiv ausgefallen.

Moderne toskanische Küche, die ihren Preis hat

Wenn es nach dem Orinellaia-CEO geht, wird das neue Restaurant in Zürich hohe Wellen schlagen. «Ornellaia steht für die höchste Qualität – das Beste vom Besten», so Giovanni Geddes da Filicaja. Dieser Anspruch ist auch bei Bindella angekommen: «Das neue Lokal ist eine grosse qualitative Prüfung für uns und ich hoffe, dass wir dieser gerecht werden.» Zudem sei das sein letztes Projekt in der operativen Führung von Bindella gewesen. Noch im April soll Sohn Rudi Bindella jr. das Zepter übernehmen.

Die Menükarte des neuen High-End-Italieners besteht aus modernen Interpretationen der toskanischen Küche. Und die Preise können sich sehen lassen: Für eine Vorspeise wie etwa weisser Spargel an Thunfischsauce zahlt man zwischen 30 und 40 Franken. Bei den Hauptspeisen starten die Preise bei den Seeteufel-Medaillons für 59 Franken und enden beim Lammrückenfilet für 78 Franken.

Verantwortlich für die Gerichte ist der junge Küchenchef Giuseppe D'Errico. Der junge Italiener war zuvor Sous-Chef in einem Restaurant, das mit drei «Michelin»-Sternen ausgezeichnet war.

(wed)