Wohnung brennt komplett aus

Eine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus an der Goldbrunnenstrasse in Zürich-Wiedikon stand am Freitagnachmittag in Brand. Feuer und Rauch drangen aus einem Fenster im vierten Stock. Die Stadtpolizei Zürich bestätigt den Einsatz.

Auf Twitter schreibt Schutz und Rettung Zürich, dass das Feuer gelöscht ist und es keine Verletzten gegeben hat. Das Gebäude sei evakuiert worden. Die Wohnung sei komplett ausgebrannt, wobei ein erheblicher Sachschaden entstanden sei.

(tam)