Bub in Feriencamp schwer verletzt

In Zürich hat sich ein 7-Jähriger schwere Verletzungen zugezogen. Der Bub ist ab einer Mauer 5 Meter tief in einen Kellerabgang gestürzt, teilt die Stadtpolizei Zürich mit. Dabei ist das Kind schwer am Kopf verletzt worden.

Wie es in der Mitteilung weiter heisst, ereignete sich der Unfall in einem Feriencamp in Zürich-Nord. Wie es zum Sturz kam, wird nun untersucht.

(NXP)