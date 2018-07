Das Heck des Busses geriet in Brand

Ein Passagier sitzt am frühen Morgen in einem Bus der Verkehrsbetriebe Schaffhausen, als dieser am Heck zu brennen beginnt – eine ungemütliche Vorstellung. Sofort steigen er und der Chauffeur aus, um sich in Sicherheit zu bringen. Kurze Zeit später treffen auf der Rheinuferstrasse in Schaffhausen Polizei und Feuerwehr ein und löschen den Brand.

Die Schaffhauser Polizei bestätigt den Einsatz vom Donnerstagmorgen. «Die Einsatzkräfte konnten den Brand rasch löschen», sagt Sprecher Patrick Caprez. Dennoch bleibe die Strasse in Richtung Buchthalen vorläufig gesperrt. «Der Bus kann erst geborgen werden, wenn er abgekühlt ist.»

Verletzte habe es beim Vorfall nicht gegeben. Die Brandursache sei noch unklar. Die Polizei gehe derzeit davon aus, dass ein technischer Defekt zum Feuer geführt hat.

(tam)