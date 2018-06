Bus fährt in Restaurant – zwei Verletzte

«Ich war recht geschockt», sagt ein Leserreporter, der am Donnerstagabend in einem VZO-Bus in Grüningen ZH unterwegs war und dieser plötzlich in die Wand eines Restaurants an der Stedtligass fuhr. Zum Glück sei der Bus fast leer gewesen und niemand ernsthaft verletzt worden.

Um 18:30 Uhr ist die Meldung bei der Polizei eingegangen, wie Rebecca Tilen von der Kantonspolizei Zürich bestätigt. Der Chauffeur und eine Passagierin seien leicht verletzt worden. Die Hausfassade des Restaurants wurde beschädigt. Weil das Gebäude unter Denkmalschutz steht, konnte der Bus noch nicht vom Unfallort entfernt werden. «Zuerst muss der Baustatiker sein Ok geben», so Tilen.

Die Strasse musste abgesperrt werden, wie lange sei noch unklar.

(kaf)