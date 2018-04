Hier muss der Golfball in die Waschmaschine

Auf dem Spielfeld der urbanen Golfer gibt es keinen millimetergenau geschnittenen Rasen und keine Löcher, in die der Golfball versenkt werden muss. Das sogenannte Crossgolf ist auf alten Industriegeländen zu Hause, wo ausrangierte Gleise, Gestrüpp und Gebäude das Gelände prägen.

Umfrage Golfen in urbaner Umgebung: Wäre das war für Sie? Natürlich, das fägt sicherlich mega!

Ich bin da etwas skeptisch – auch wegen den Mitmenschen.

Nein, das wäre sicherlich nichts für mich.

Wie beim Golf ist es das Ziel, den Ball mit möglichst wenig Schlägen zum Fähnchen zu bringen. Statt in ein Loch soll der Ball aber so geschlagen werden, dass er einen Alltagsgegenstand wie etwa eine Waschmaschine oder ein Einkaufswagen berührt. Wer seinen Ball in den Gegenstand hineinspielen kann, dem wird als Bonus ein Schlag abgezogen.

«Auch für erfahrene Golfer eine Herausforderung»

«Die Gegenstände können beliebig ausgesucht werden», sagt Didi Keller, Präsident des Dachverbands Swiss X-Golf Association. Das alte Toi-Toi-WC seines Vereins habe in der Szene schon Kultstatus. Auch dieses kam am Wochenende zum Einsatz, als 72 urbane Golfer im Eulachpark in Winterthur-Hegi um den Schweizermeistertitel kämpften.

Der Wettbewerb fand sowohl im Gebäude als auch im Freien statt – mit 11 Löchern und drei Challenges. In der Halle 710 galt es etwa, den Ball vom oberen in den unteren Stock zu bringen und in einem Kühlschrank zu platzieren. Draussen war unter anderem die Eulach zu überqueren. «Diese Umgebung ist auch für erfahrene Golfer eine Herausforderung», sagt Keller.

«Winterthur heisst uns willkommen»

Dass die Schweizermeisterschaft in Winterthur stattgefunden hat, ist kein Zufall. Die Stadt gilt als Hochburg für Crossgolf. Erst am Donnerstag wurde ein fest installierter Parcours in Winterthur eröffnet. «Die Stadtverwaltung ist offen für unsere Ideen und erteilt die entsprechenden Bewilligungen», sagt Keller. Man fühle sich in Winterthur willkommen.

Zum ersten Mal als urbane Golferin dabei war die 28-jährige Melina Langfritz. Sie spielt häufig reguläres Golf und war mit 44 Schlägen besser als alle anderen weiblichen Teilnehmer. «Ich wusste nicht, was mich erwartet», sagt die frischgebackene Schweizermeisterin. Sie war deshalb überrascht, dass sie den Wettbewerb für sich entscheiden konnte. Bei den Männern wurde Andreas Jsler Schweizermeister.

«Der schönste Schlag nützt nichts»

Der Unterschied zu gewöhnlichem Golf sei gross, sagt Langfritz: «Der schönste Schlag nützt nichts, wenn der Ball hinter einem Auto landet. Es sind die Umstände, die bei Crossgolf massgebend sind. Und das sorgt für viele lustige Momente.»

Beim Turnier Citygolf am 30. Juni 2018 in Frauenfeld werden die urbanen Golfer wieder gegeneinander antreten.

(tam)