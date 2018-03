Christen wollen Aargauer Hexenmuseum verhindern

Diesen Donnerstag wird es auf dem Schloss Liebegg in Gränichen eröffnet – das Schweizer Hexenmuseum, das bisher im aargauischen Auenstein beheimatet war. Alle Bewilligungen sind erteilt. Offenbar sind aber religiöse Fundamentalisten dagegen. In Inseraten von zwei Aargauer Lokalzeitungen schreiben sie: «Betet für den Aargau und um Verhinderung des Hexenmuseums auf Schloss Liebegg.»

Einen Absender gibt es nicht. Laut der «Aargauer Zeitung» könnte aber der Verein «Gebet für die Schweiz» dahinterstecken. Jedenfalls spricht er sich gegen das Hexenmuseum aus. Auf seiner Website heisst es, dass die dahinterstehenden Hexen und Wiccas dort offensichtlich auch die Praxis des Hexenwesens vorantreiben wollten.

Ebenfalls will der Verein laut der Zeitung im Schloss ein Gebetszentrum «mit Ausstrahlung auf Europa» errichten, weil dort im 19. Jahrhundert eine missionarische Baronin predigte. Der Verein hat dafür bereits zwei gut besuchte Andachten auf dem Schloss abgehalten, zuletzt am Sonntag.

Im Museum sehe man den Antichrist

Trotzdem sagte Hans-Peter Lang, Leiter von «Gebet für die Schweiz», zur Zeitung, dass man keinen Widerstand gegen das Hexenmuseum leiste. Vom Inserat will er nichts gewusst haben. «Meiner Ansicht nach gehen der Museumsbetrieb und die Andachten aneinander vorbei.»

Dass die Betenden ihnen so freundlich gesinnt sind, glaubt Hexeunmuseum-Direktorin Wicca Meier-Spring jedoch nicht. Wieso das so ist, kann sie nicht nachvollziehen. Man sei ein anerkanntes historisches und volkskundliches Museum und zeige die Geschichte der Hexenverfolgungen der letzten 350 Jahre in Europa. Sie ist der Ansicht, dass man durchaus neben der religiösen Gruppierung leben könne. Die Scheune, in der «Gebet für die Schweiz» seine Andachten abhält, grenzt bereits an das Museum. Ihr Ehemann sei wegen der räumlichen Nähe bereits Ohrenzeuge von Gottesdiensten geworden, sagt Meier-Spring: «Es wird gegen uns gebetet.» Im Museum sehe man den Antichrist.

(20 Minuten)